iOS'un yeni sürümüyle gelecek emojiler belli oldu

28 Ocak 2022 Cuma, 15:04

MacRumors'un haberine göre, iOS'un 15.4 sürümü 37 yeni emojiyle gelecek. Henüz beta aşamasında olan yeni iOS sürümüne eklenen emojiler arasında eriyen yüz, selamlama, fasulye ve dudak ısırma simgeleri yer alacak.

Her zamanki gibi, yeni emojiler ve mevcut emojilerin çeşitli varyasyonları, telefonlardaki standart piktograf setini belirleyen Unicode standardının yeni bir sürümü sayesinde gelecek.

Emojipedia'da yer alan blog yazısında, Apple'ın yeni emojilerine dair ilk değerlendirmeler yer aldı. Emoji görünümünün biçimleri platformdan platforma değişiyor, ancak yeni emoji oluşturmaktan sorumlu olan Unicode Konsorsiyumu'ndan ne beklenebileceği konusunda bir fikir edinilebilir.

MASKE İNDİRME SORUNUNA ÇÖZÜM GELECEK

Sputnik'in aktardığına göre, iOS 15.4 beta ayrıca, maske takarken Face ID kullanma özelliğini de içeriyor. iOS 15.4’ün bu özelliği sayesinde kullanıcılar maske takarken de Face ID teknolojisinden yararlanabilecek ve kolayca cihaz kilitlerini açabilecekler.

Apple’ın yüz tanıma sistemi olan Face ID, barındırdığı yüksek teknolojilere rağmen salgın döneminde maske ile beraber kullanılamamasından dolayı eleştirilmişti. Apple’ın Face ID’de maske desteğine yer vermemesi, kullanıcıların iPhone 13 serisi gibi sadece Face ID desteğine sahip olan cihazlar yerine Apple’ın Face ID’si kadar güvenli olmasa da hem yüz tanıma hem de parmak izi seçeneği sunan Android işletim sistemine sahip cihazlara yönelmesine neden olmuştu.