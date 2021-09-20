iOS 15 ne zaman çıkacak, hangi iPhone modellerine gelecek?
Apple, iOS 15’in çıkış tarihini duyurdu ve uyumlu olduğu cihazlar da belli oldu. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, hangi modellere gelecek?
Apple, iOS 15 sürümünü bugün erişime açacak.
Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bugün yayınlanacak yeni iOS 15 sürümü ile telefonlarını güncelleyebilecek.
iOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ
Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.
"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.
iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil)
YENİ iOS 15 SÜRÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
-FaceTime çok daha işlevsel hale geldi
-Bildirim kartlarının tasarımı güncellendi
-Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilme (OCR)
-Safari’nin tasarımı yenilendi
-Kimlik ve ehliyeti Apple Cüzdan'a tanımlayabilme
-Notları kategorize etmeyi sağlayan etiketler
-Apple Haritalar için interaktif görünüm
-Yeniden tasarlanan hava durumu uygulaması
-Yazılım sürümleri arasında seçim yapabilme
-Telefonun gizlilik özelliklerinde yenilikler
Güncellemeler indirmeye açıldığında, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek iOS 15 (iPad için iPad iOS 15) güncellemesine ulaşabilir, yeni işletim sisteminizi indirip kurabilirsiniz.
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