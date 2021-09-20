iOS 15 ne zaman çıkacak, hangi iPhone modellerine gelecek?

Apple, iOS 15’in çıkış tarihini duyurdu ve uyumlu olduğu cihazlar da belli oldu. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, hangi modellere gelecek?

Apple, iOS 15 sürümünü bugün erişime açacak.

Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bugün yayınlanacak yeni iOS 15 sürümü ile telefonlarını güncelleyebilecek.