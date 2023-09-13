Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:37

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:37

Apple 12 Eylül tarihinde Wonderlust adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yeni akıllı telefon ve saat serisini tanıttı. iPhone 15'ler ve Apple Watch Ultra 2 ile Apple Watch Series 9'un tanıtılması ile birlikte iPhone 14'ün fiyatında değişikliğe gitti.

Peki iPhone 14 kaç TL 2023? iPhone 14'ün fiyatı düştü mü? iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu?

İPHONE 14 KAÇ TL 2023? İPHONE 14'ÜN FİYATI DÜŞTÜ MÜ? İPHONE 14'ÜN FİYATI NE KADAR OLDU?

Apple eskiden yeni telefonlarını tanıttığında eski modellerinde fiyat düşüklüğüne gidiyordu. Ancak son yıllarda Türkiye'deki artan döviz kuru nedeniyle tam tersi bir durum yaşanıyordu. Yeni telefon tanıtıldığında eski modellerin de fiyatları artıyordu.

Bu sene ise Apple eski telefon serilerinin fiyatını düşürdü. iPhone 14'ün 128 GB versiyonunun fiyatı 48 bin 304 TL'den 43 bin 999 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB ise 53 bin 389 TL'den 49 bin 999 TL'ye düştü.







