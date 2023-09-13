iPhone 13 şuan kaç TL? iPhone 13 fiyatı düştü mü?
Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 15 modellerini tanıttı. iPhone 15'lerin tanıtılması ile birlikte iPhone 13'lerin de fiyatlarında değişikliğe gitti. Peki iPhone 13 şuan kaç TL? iPhone 13 fiyatı düştü mü?
Apple 12 Eylül tarihinde Wonderlust adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yeni akıllı telefon ve saat serisini tanıttı. iPhone 15'ler ve Apple Watch Ultra 2 ile Apple Watch Series 9'un tanıtılması ile birlikte iPhone 13'ün fiyatında değişikliğe gitti. Peki iPhone 13 şuan kaç TL? iPhone 13 fiyatı düştü mü?
İPHONE 13 ŞU AN KAÇ TL? İPHONE 13 FİYATI DÜŞTÜ MÜ?
Apple eskiden yeni telefonlarını tanıttığında eski modellerinde fiyat düşüklüğüne gidiyordu. Ancak son yıllarda Türkiye'deki artan döviz kuru nedeniyle tam tersi bir durum yaşanıyordu. Yeni telefon tanıtıldığında eski modellerin de fiyatları artıyordu.
Bu sene ise Apple eski telefon serilerinin fiyatını düşürdü. iPhone 13'ün fiyatı 40 bin 667 TL'den 36 bin 999 TL'ye düştü.
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