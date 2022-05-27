iPhone 14 Pro, ilk kez görüntülendi

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:03

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, merakla beklenen amiral gemisi iPhone 14 için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir kitleye hitap eden serinin yeni modeli, eylül gibi tanıtılacak. Sızıntı bilgileri gelmeye devam eden iPhone 14’e ilk bakış gerçekleştirildi.

iPHONE 14 PRO’DA A16 BIONIC ÇİP BULUNACAK

ShiftDelete'in aktardığına göre; Apple yeni akıllı telefon serisini 4 yeni modelle tanıtmaya hazırlanıyor. İsimleri iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak seri, 13 Eylül’de yapılması planlanan Apple Eylül Etkinliği’nde boy göstermesi bekleniyor.

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Elde ettiği sızıntı bilgilerle bilinen ünlü isim Jon Prosser, iPhone 14 Pro modelinin görüntülerini yayımladı. Model, ilk bakışta çıkıntılı kamera dizilimi ile dikkatleri çekiyor. düşük ışıkta daha da iyi fotoğrafçılık sunan 48 megapiksel bir sensöre sahip ana kamerası ile gelecek olan model, üçlü bir dizilime sahip olacak.

Daha önceki sızıntı bilgilerin doğrulandığı görülen içerik, henüz başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Öte yandan iPhone 14 serisinin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilinmezlik, birçok kesimi rahatsız ediyor.

Çin, koronavirüs için “sıfır tolerans” politikasını uyguluyor. Bu uygulama yüzünden geçtiğimiz aylarda birçok şirket, üretimde durma noktasına geldi.

Öyle ki üretim hattındaki bu aksama Apple’ı zora sokuyor. Şirket, Nikkei Asia’ya göre Apple, kapanmalar nedeniyle planladığı çalışma programından 3 hafta uzak. Hal böyle olunca iPhone 14’ün çıkış tarihinde yaşanması muhtemel gecikme, şirketi düşündürüyor.

FİYATI CEP YAKACAK

iPhone 14 kamera yetenekleri açısından iPhone 13’e kıyasla daha iyi bir performans sunacak. Öte yandan bazı kaynaklar, Apple’ın kamera için bir bir önceki modele oranla 3 kat daha fazla masraf yaptığını belirtiyor. Bunun da ücretlere yansıması bekleniyor.