Genç oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağacında kalarak ağır yaralanan ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi, aylardır yoğun bakımda devam ediyordu.

6 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

"Duy Beni" dizisiyle tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025’ten beri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Yıldız, 6 aydır verdiği yaşam savaşını, gençliğinin baharında kaybetti. 27 yaşındaki genç oyuncudan gelen haber, sevenlerini yasa boğdu.

ACI HABERİ MESLEKTAŞI DUYURDU

"Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Duy Beni" gibi yapımlarda yer alan oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefat haberini, meslektaşı ünlü oyuncu Caner Topçu, Instagram hesabından paylaştı.