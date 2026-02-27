Kura çekimi tamamlandı: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 14:16:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Juventus'u eleyerek son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar rakibiyle ilk maçı İstanbul'daki Rams Park'ya oynayacak. Rövanş maçı ise İngiltere'deki Anfield Stadı'nda yapılacak. Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk maç 10-11 Mart, rövanş ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG - Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki diğer eşleşmeler:

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting Lizbon

PSG - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta  - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

