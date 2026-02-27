Danıştay’dan Naci İnci’ye ret: Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sütlü, davayı yine kazandı

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesinin atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin kendisini asılsız gerekçelerle ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarmasını açtığı davayı yeniden kazandı.

Sütlü'nün haksız şekilde işten çıkarılmasına karşı açtığı ilk iki davayı kazanmasının ardından, Naci İnci karara itiraz ederek davayı Danıştay'a taşımıştı. Sütlü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Danıştayın davayı reddettiğini duyurdu.

Sütlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Naci İnci beni hukuka aykırı bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevimden uzaklaştırdı.

Bu hukuksuzluğa karşı açtığım davayı önce İdare Mahkemesinde, sonra da Bölge İdare Mahkemesi'nde kazanmıştım. Ben her kazandığımda itiraz ede ede Danıştay'a kadar götürdü davayı...

Toplamda 3,5 yıl süren bu sürecin sonunda bugün gelen Danıştay kararına göre Naci İnci'nin itirazları reddedildi, yine ben kazandım. Yani görevimden hukuka aykırı bir şekilde uzaklaştırıldığım 3 farklı mahkemenin kararıyla kesinleşmiş oldu.

Şimdi sıra, bana bu kötülüğü bile isteye yapan, itibarımı ve kariyerimi zedelemeye çalışan Naci İnci ve emir erlerine karşı açılacak tazminat davalarında....

Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 yıldır türlü hukuksuzluklara ve mobbinge maruz kalan ama bir adım geri atmayan tüm hocalarımıza minnettarım. Umarım bu karar onların mücadele azmine ufak da olsa bir katkıda bulunur.”