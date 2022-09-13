iPhone 14 Pro’yla gelen yeni özellik şimdi de Xiaomi’ye geliyor

13 Eylül 2022 Salı, 08:47

Android telefonların en güzel yanlarından biri kesinlikle farklı tema ve özellikleri istenildiğinde cihazlara yüklenebilmesi. Bu kapsamda birkaç gün önce tanıtılan iPhone 14 ailesinin ‘Pro’ takılı modellerinde yer alan delikli ekran tasarımı hem beklenen bir detaydı hem de oldukça sevildi.

Bu noktada tema geliştiricisi bir kişi Dynamic Island tasarımını Xiaomi cihazlar için yeniden uyarladı. MIUI arayüzünde ‘Grumpy UI’ adı verilen temaya Dynamic Island bildirim çubuğunun eklenebileceğini ortaya koydu.

İlerleyen günlerde Türkçe destek de gelebilir

Vaibhav Jain adlı Twitter kullanıcısı ve geliştirici, söz konusu tasarımını tweet olarak paylaştı. Orijinalde Çince olan Grumpy UI teması, şu anda herkesin kullanımına sunulmadı. Öte yandan geliştiricinin tweet’lerine göre temada yalnızca Çince dil seçeneği yer alıyorken, yakın zamanda diğer çok sık kullanılan dillerin de ekleneceğini belirtiyor.