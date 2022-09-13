iPhone 14 Pro’yla gelen yeni özellik şimdi de Xiaomi’ye geliyor
iPhone 14 Pro ile gelen Dynamic Island görünümü ‘resmi olmayan kaynaklar sayesinde’ Xiaomi kullanıcıları için de kullanıma açılıyor.
Android telefonların en güzel yanlarından biri kesinlikle farklı tema ve özellikleri istenildiğinde cihazlara yüklenebilmesi. Bu kapsamda birkaç gün önce tanıtılan iPhone 14 ailesinin ‘Pro’ takılı modellerinde yer alan delikli ekran tasarımı hem beklenen bir detaydı hem de oldukça sevildi.
Bu noktada tema geliştiricisi bir kişi Dynamic Island tasarımını Xiaomi cihazlar için yeniden uyarladı. MIUI arayüzünde ‘Grumpy UI’ adı verilen temaya Dynamic Island bildirim çubuğunun eklenebileceğini ortaya koydu.
İlerleyen günlerde Türkçe destek de gelebilir
Vaibhav Jain adlı Twitter kullanıcısı ve geliştirici, söz konusu tasarımını tweet olarak paylaştı. Orijinalde Çince olan Grumpy UI teması, şu anda herkesin kullanımına sunulmadı. Öte yandan geliştiricinin tweet’lerine göre temada yalnızca Çince dil seçeneği yer alıyorken, yakın zamanda diğer çok sık kullanılan dillerin de ekleneceğini belirtiyor.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- 'O laf Mustafa Kemal'e ait'