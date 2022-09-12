Apple ürünleri Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Apple yeni ürünlerini tanıttıktan sonra Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı konusu merak edilmeye başlanmıştı. İlk etapta yalnızca iPhone’lar satışa çıkıyor.
Apple, 7 Eylül’deki etkinliğinde pek çok ürününü tanıttı. Türkiye’de de satışa çıkacak olan bu cihazlardan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, diğer ülkeler ve Türkiye dahil olmak üzere 23 Eylül’den itibaren ön satışa açılacak. iPhone 14 için 16 Eylül tarihi ön sipariş tarihi olurken, gerçek satışlar 23 Eylül’de açılacak. iPhone 14 Plus içinse biraz beklemek gerekiyor.
Yeni Apple ürünlerinin fiyatları cep yakıyor
Şirketin diğer cihazları AirPods 2, Apple Watch Series 8 ve yeni nesil Apple Watch SE, SE 2 ve Watch Ultra hakkında net bir tarih elimizde bulunmuyor.
Öte yandan iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak. iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Plus'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
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