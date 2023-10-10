iPhone 14 tüm iPhone'lar arasında en çok değer kaybeden oldu

Yayınlanma: 10.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 00:00

iPhone'ların değeri diğer pek çok telefonda olduğu gibi hızla düşmüyor. Her iPhone modelinde yenilik getiren Apple, bazı modellerde o kadar da radikal değişiklikler sunmuyor.Bir süre önce SimpleGhar tarafından konu hakkında yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Burada iPhone 14 serisinde önceki modellerle önemli bir fark sunmadığı için daha çok değer kaybettiği aktarılıyor.



iPHONE 14 SERİSİ EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN OLDU



Araştırmada, yeni ve kullanılmış telefon fiyatlarını kıyaslandı. iPhone 14'ün değer kaybı yüzde 24.69 olurken, iPhone 13 yalnızca yüzde 16.62, iPhone 12 ise yüzde 10 değer kaybetti.



iPhone 14 tarafında yaşanan bu değer düşüşünün ise iPhone 13'lere kıyasla önemli bir değişiklik sunmaması olduğu tahmin ediliyor.



Değer kaybı kıyaslaması diğer markalarla da yapıldı. Apple'ın Android taraftaki dişli rakibi Samsung'ta ise durum biraz daha vahim. Samsung Galaxy S22 bir yıl içinde yüzde 40 değer kaybederken, OnePlus cihazlar yüzde 21.82 değer kaybetti.



Apple'ın bir diğer en çok değer kaybeden ürünü ise Apple Watch Series 7 oldu. Oradaki değer kaybı yüzde 21.81.

