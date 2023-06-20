Türkiye'deki en pahalı telefon artık iPhone 14 Pro Max değil!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:06

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:06

Apple'ın yeni iPhone serisine aylar kala Türkiye'de değişen kur sebebiyle yeni zamlar yapılmıştı. Zam yağmuru şeklinde olan ve arka arkaya 2 zam yapan Apple, Türkiye'de en pahalı telefon modeline imza atmıştı. Şimdi bu değişti ve Huawei eski liderliğine geri döndü.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TELEFONU KATLANABİLİR EKRANLI BİR CİHAZ

Hatırlayacağınız üzere uzun bir süre katlanabilir ekranlı Huawei Mate X3, Türkiye'deki en pahalı telefon olarak listede yer almıştı.

Cihaz daha önce Türkiye'de 69 bin 999 TL'ye satılıyordu. Ancak son zamdan sonra Mate X3'ün fiyatı 79 bin 999 TL'ye kadar yükseldi. Bu yeni zamlardan sonra iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'lık modelinin 76 bin 499 TL'yi bulan fiyatı Huawei'den aşağıda kaldı.

Ancak aradaki fark çok fazla olmadığı için Türkiye'de satılan en pahalı ikinci telefon iPhone 14 Pro Max olmaya devam ediyor. Üçüncü sırada ise 1 TB'lık depolama alanına sahip Samsung Galaxy S23 Ultra 57 bin 999 TL ile yer alıyor.