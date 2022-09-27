iPhone 14'ün 'kaza algılama' özelliği, 'gerçek kazayla' test edildi

27 Eylül 2022 Salı, 17:42

TechRax adlı YouTube kanalının tertiplediği kazada, iPhone 14 'teki kaza sensörünün işe yarayıp yaramadığı uzaktan kumanda sistemiyle kontrol edilen bir sedan araç üzerinde denendi.

Hesabın paylaştığı videoda iPhone 14 Pro modeli, sürücü koltuğunun başlığına bantlandı. Testin güvenli bir ortamda yapıldığını vurgulayan ekip, iki test yaparak aracı hurdalara çarptırdı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; testler başarılı oldu ve özelliğin çalıştığı görüldü.

10 SANİYELİK SAYAÇ BAŞLADI

Kaza olduğunu algılayan iPhone, birkaç saniye boyunca kullanıcıdan acil yardım isteyip istemediği hakkında bir cevap istedi. Yanıt alamayan cihaz 10 saniyelik bir sayaç başlattı ve bitince acil yardım çağırma özelliği devreye girdi.

Bu özellik iPhone 14 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. nesil) ve Apple Watch Ultra modellerinde de var. Varsayılan olarak açık gelen özellik, cihaz ayarlarından kapatılabiliyor.

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde: