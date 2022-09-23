Şeffaf kasaya sahip iPhone 14 oldukça ilginç duruyor
iPhone 14 hakkında her geçen gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. Bir kullanıcı yeni aldığı iPhone 14'ünün arka panelini tamamen şeffaf bir yapıyla değiştirdi.
Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı iPhone 14 serisi artık kullanıcılarla buluşmaya başladı. İlk deneyim videoları ve kullanım hakkında tüyoların paylaşıldığı şu günlerde bir kullanıcı yeni satın aldığı iPhone 14'ünün kasasını şeffaf bir panel ile değiştirdi. Telefonun iç mekaniğini görmeyi sağlayan bu tasarım oldukça ilginç duruyor.
iPhone 14'ün iç tasarımını görmek isteyenler için 'şeffaf panel'
Bir süre önce Nothing şirketinin tanıttığı telefon tasarımına gönderme yapan şeffaf arka panelli iPhone 14 ilk olarak Twitter üzerinden paylaşıldı. Söz konusu tasarım değişikliğini hangi kullanıcının yaptığı bilinmiyor ancak telefonun yeni tasarımı sosyal medyada dikkat çekti.
iPhone 14'lerin arka panelinin kolay bir şekilde değiştirilir olması söz konusu tasarımı daha uygulanabilir kılmış duruyor. Zira arkadaki yapının değiştirilmesi oldukça basit. Telefonun yeni şeffaf tasarımda ise göze direkt kablosuz şarj yapısının ana hatları, anakartı ve farklı iç mekanikleri çarpıyor.
Bu elbette önerilen bir tasarım değişikliği değil zira hem kullanıcı kendi cihazına müdahale etmiş oluyor hem de cihaz eskisi kadar dayanıklı olmadığı için darbelere ve ısınmalara karşı savunmasız kalabilir.
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