iPhone 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı: 'Pro' isteyenlere kötü haber

23 Eylül 2022 Cuma, 14:23

Teknoloji devi Apple’ın yeni akıllı telefonlarına ev sahipliği yapan iPhone 14 serisi, 23 Eylül Cuma itibarıyla ile Türkiye’de satışa sunuldu.

ShiftDelete'in haberine göre; sabah saatlerinde Apple Bağdat Caddesi mağazasının önünde uzun bir kuyruk oluştu.

Bazı kullanıcılar stok sorunu ile karşılaşmamak için gece saatlerinde sıraya girdiklerini belirtirken, Tuzla’dan saat sabah 05.00’te gelen Cem Kayakök, Gamze Gizem Sarı ve Mahi Aziz, birbirileriyle iPhone’larıyla fotoğraf çekerken tanıştıklarını ve her sene yeni modele geçtiklerini belirtti.

APPLE BAĞDAT CADDESİ MAĞAZASINDA iPHONE 14 SIRASI

14 Pro Max Derin Mor rengi seçen Cem, yeni lansman rengini özellikle tercih ettiğini ve Dynamic Island ve yeni fotoğraf özellikleri için heyecan duyduğunu dile getirdi. Yazılımcı Büşra Çeçe, bir gece önce saat 12.00’de sıraya girdiğini ve 14 Pro Max Derin Mor modelini bir an önce kullanmak istediğini belirtti.

Gebze’den sabahın erken saatlerinde iPhone 14 Pro Max için Apple Bağdat Caddesi’ne gelen Kemal Kılıç, iPhone 8 Plus’tan geçiş yapacağı için çok mutlu olduğunu ve yeni kamera ve video özellikleri sayesinde sosyal medyada daha aktif olmak istediğini söyledi.

İstanbul’da yaşayan öğretmen Ayşenur Çağlayan, iPhone 8 Plus’tan iPhone 14 Pro Max’e geçtiği için heyecanlı olduğunu ve eşiyle beraber hobi olarak yaptığı fotoğrafçılık konusunda yeni iPhone’a güveniyor.

Randevu bulamadığı için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Ayşenur Kaya, iPhone 11’den iPhone 14 Pro Max’e geçiş yaptı. Sosyal medyada içerik üreticisi olan Ayşenur, işi için kaliteli fotoğraf ve video çekmenin önemli olduğunu söyledi.

İstanbul’da yaşayan Volkan Özcan, her sene yeni iPhone modelini aldığını, bu nedenle de bir gece önce saat 01.00’de sıraya girdiğini belirtiyor. Randevu alamamaktan çekindiğini ama ilk kullanıcılardan olmayı çok istediğini belirten Volkan, iPhone 14 Pro Max Derin Mor rengini tercih etti.

iPHONE 14 SATIŞ FİYATI

iPhone 14 128 GB - 30.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - 34.999 TL

iPhone 14 Pro 128 GB - 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB - 43.999 TL

iPHONE 14 PRO’LAR 6-7 HAFTA İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Yeni iPhone 14 serisinin standart modelinde teslimat tarihi hakkında bir bilgi yer almazken, iPhone 14 Pro satın almak isteyenleriyse üzecek bir bilgi sunuluyor.

Apple'ın internet sitesinden iPhone 14 Pro ya da Pro Max satın alırsanız, telefon elinize 6-7 hafta içinde ulaşacak. Tabii bu sürenin kesin olmadığını ve tahmini olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani telefon, elinize daha kısa bir süre içinde de ulaşabilir.