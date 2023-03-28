iPhone 15 hakkında yeni iddia: SIM kart yuvası olmayacak mı?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:39

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 10:39

Apple’ın bu yıl eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar, Pro modellerinde artık fiziksel tuş görmeyeceğimizi, Pro Max’in de çok ince bir cihaz olabileceğini göstermişti.

Öte yandan serinin bazı özelliklerden mahrum kalacağı da çıkan bilgilerde görülmüştü.

WebTekno'nun haberine göre; teknoloji devinin yeni telefonları için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün de oldukça önemli iddialar ortaya atıldı. Fransız internet sitesi MacGeneration, Apple’ın iPhone 15’te SIM kart yuvalarını kaldırabileceğini iddia etti.

YALNIZCA eSIM DESTEĞİYLE GELEBİLİR

MacGeneration’ın iddiasına göre Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini Fransa’da SIM kartı girişi olmadan sunmayı planlıyor. Bu da telefonların hücresel bağlantı için yalnızca eSIM’le çalışabileceğini ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, Fransa pazarında yapılacak böyle bir hamlenin diğer Avrupa ülkelerine gelebileceği söylentileri de mevcut. Bunun nedeni ise şirketin genellikle Avrupa’nın çoğunda tek bir model satması.

Örneğin A2890 model numaralı iPhone 14 Pro, Fransa’nın yanı sıra İrlanda, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Polonya ve daha birçok ülkede satışa sunulmuştu.

Apple iPhone 14’te de böyle bir hamle yapmıştı. Şirket, ABD’de satışa sunulan tüm iPhone 14 telefonlarda SIM kart yuvasını kaldırmış ve müşterileri eSIM kullanmaya yönlendirmişti.

eSIM NEDİR?

eSİM, fiziksel SIM kartlarını kullanmak zorunda kalmadan dijital SIM ile operatörünüze bağlanmanızı sağlıyor. Yani herhangi bir fiziksel kartı telefonunuza takmak zorunda kalmıyorsunuz ve her şey cihaza gömülü gelen bir çip yoluyla gerçekleştiriliyor.

Bu teknoloji, hat taşımayı çok daha kolay hâle getirmesi, birden fazla eSIM yüklenmesi sağlaması, çıkarılamadıkları için fiziksellere kıyasla daha güvenli olması, telefonun toz ve suya dayanıklığını artırması gibi birçok avantaj sunuyor.