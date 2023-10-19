Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:03

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:03

Apple'ın son iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, kullanıcılara özel olarak ayarlanabilen bir Eylem Düğmesi sunuyor. Resmi olarak bu düğme yalnızca bir işlevi destekliyor gibi görünse de, bazı üçüncü taraf kısayolları kullanarak iki işlev atamak mümkün hale geliyor. Peki iPhone 15 Pro: Eylem düğmesine iki görev nasıl atanır?

MultiButton sayesinde bu düğmeye iki işlev atamak mümkün hale geliyor. İşte detaylar.

IPHONE 15 PRO: EYLEM DÜĞMESINE İKİ GÖREV NASIL ATANIR?



Özünde, Eylem Düğmesi, belirli bir işlevi yerine getirirken size kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Bu işlev, Kamera uygulamasını açmak ya da Sessiz moduna geçmek gibi seçenekler olarak ön plana çıkıyor. Ancak, MultiButton adlı ücretsiz bir üçüncü taraf kısayolu kullanarak, bu düğmeye iki işlev atamanın yolu bulunuyor.

MultiButton, Eylem Düğmesi ile art arda birkaç kez basarak iki farklı kısayolu otomatik olarak çalıştırmanıza olanak tanır. Yani, bir kez basarsanız birincil kısayol çalışır, birkaç saniye içinde tekrar basarsanız ikincil kısayol çalışır.

Birincil ve ikincil kısayolları belirlemek size kalmıştır. Kısayolları belirledikten sonra, MultiButton'ı indirip yükleyebilirsiniz ve ilgili ayarları yapabilirsiniz. Daha sonra iPhone'un Ayarlar uygulaması üzerinden Eylem Düğmesi'ne bu kısayolları atabilirsiniz.

Özellikle MultiButton'ı kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta, iki kısayolu arka arkaya çalıştıramazsınız. İlk kısayol çalıştıktan sonra kısa bir bekleme süresi gerekmektedir. Ancak bu eşik süresini Kısayollar uygulaması üzerinden dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.