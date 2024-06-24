iPhone 15'te neden yapay zeka özellikleri olmayacak?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 22:23

Güncelleme: 24.06.2024 - 22:23

Apple Intelligence, kısa bir süre önce tanıtıldı. iOS 18 ile gelmesi beklenen yeni yapay zeka özellikleri her iPhone kullanıcısı için sunulmayacak. Aksine, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde yer almayacak Apple Intelligence, 15 Pro ve üstü modellere gelecek.

iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ ALAMAYACAK



Bunun nedeni ise iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde yer alan 6 GB RAM'in sunulacak özellikler için yeterli olmaması. Yani Apple, giriş/orta segment olarak tanıttığı iPhone modellerini 'Apple Intelligence' için yetersiz görüyor.



Gazeteci Mark Gurman'ın yaptığı açıklamaya göre Apple Intelligence özellikleri en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Bu durumda iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin 6 GB olan RAM'i yapay zeka özellikleri için yetersiz kalıyor. Bir diğer yandan bu durum da yolda olan iPhone 16 modellerinde en az 8 GB RAM'in yer alacağını bir noktada gösteriyor.