Apple, Vision Pro 2 yerine 'uygun fiyatlı' versiyon geliştiriyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:22

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:22

Apple, Vision Pro adını verdiği karma gerçeklik başlığını tanıtmış ve büyük ses getirmişti. Ancak cihaz, bazı yönleriyle beğenilse de genel anlamda yeni bir şey sunmamasıyla eleştirilmiş hatta bazı uzun dönem kullanan kişiler cihazı iade etmişti. Baş ve boyun ağrısı şikayeti de olan Vision Pro için yeni bir versiyonun geliştirilmesi şu anlık durmuş gibi görünüyor.

APPLE ÇOK DAHA UYGUN FİYATA VISION PRO GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Söylenene göre Apple, Vision Pro 2'yi geliştirmeyi şimdilik durdursa da uygun fiyatlı bir versiyon üzerine odaklanmaya karar verdi.

Apple, uygun fiyatlı bir Vision Pro alternatifine ek olarak 4 farklı cihaz üzerinde çalıştığı daha önce söylenmişti. Yeni iddialara göreyse 3 bin 500 dolarlık Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonu çok daha uygun fiyatlı olacak. Masrafları da kısılacak olan cihazın bu şekilde daha uygun fiyatlı olması planlanıyor.

Digitimes tarafından geçen aylarda karşımıza çıkan rapora dayandırılan iddialara göre uygun fiyatlı versiyonun 2025 yılından önce karşımıza çıkması beklenmiyor. Tanıtılan Vision Pro'nun 3 bin 500 dolarlık fiyatından yüzde 50 daha ucuz olacağı öne sürülüyor.

Fiyat tahminlerine göreyse yeni uygun fiyatlı Vision Pro, 1 bin 600 dolar civarında olacak.