iPhone 16 Pro ve Pro Max ile ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı
Apple'ın yolda olan iPhone 16 serisi için yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde Pixel 9 serisindeki OLED ekran yer alabilir.
iPhone 16 serisi hakkında her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max hakkında oldu. Söylenene göre pro modellerde Google'ın Pixel cihazlarında yer alan OLED ekran kullanılacak.
iPHONE 16 PRO VE iPHONE 16 PRO MAX MODELLERİ İÇİN OLED EKRAN AYRINTISI
The Elec tarafından aktarılan bilgilere göre, Samsung, iPhone 16 ailesinin dört üyesinin OLED ekranlarını üretecek. iPhone modelleri arasında OLED ekran farkı da olacak.iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te M14 kod adlı daha kaliteli LTPO OLED ekranlar yer alacakken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla M12 paneller tercih edilecek.
Bunlara ek olarak The Elec, Google'ın da Pixel 9 serisinde M14 panellere geçiş yapacağına vurgu yapıyor. Bu da iPhone 16 Pro serisine kıyasla Pixel 9 serisinin tamamında, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinde bulunacağı anlamına geliyor.
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