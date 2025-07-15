iPhone 17 Pro için yeni bir turuncu renk sunulabilir

Apple yeni nesil iPhone 17'leri eylül ayında tanıtacak. Etkinlik öncesinde ise yapılan sızıntıların sayısı arttı. Bu sefer de iPhone 17 serisi için hazırlanan lens koruma kılıfları ortaya çıktı. Burada telefonun rengine uygun olacak şekilde tasarlanan kılıflar, yeni bir turuncu renge işaret ediyor.

iPHONE 17 PRO VEYA 17 PRO MAX MODELİ İÇİN YENİ TURUNCU RENK GELEBİLİR

Apple'ın yeni iPhone'larının tanıtımı yaklaşırken, iPhone'ların renk seçenekleriyle ilgili söylentiler de artmaya başladı. Şimdi ise bir sızıntıya göre yeni renk seçeneklerinin neler olacağına dair bazı ipuçları var.

Sonny Dickson'ın X hesabımda paylaştığı görselde, birkaç adet kamera lensi koruyucusu yer alıyor. Bunlar, iPhone'un arkasındaki kamera lensini çevrelemek üzere tasarlanmış kılıflar. iPhone 17 serinin her modeline uygun olacak şekilde farklı renklerde tasarlanan bu mini koruyucular, telefonların renklerine yönelik de fikir veriyor.

iPhone 17 için renkler şu şekilde gösteriliyor: Siyah, gri, gümüş, açık mavi, açık yeşil, açık mor.

iPhone 17 Air modeli için dört seçenek: Siyah, gümüş, mavi gri, açık altın rengi.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için de siyah, gri, gümüş, koyu mavi ve turuncu renkleri listeleniyor.

Burada yer alan turuncu rengi alışılmadık bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Burada rengin koyu altın ya da bakırın bir tonu olarak kullanılabileceği söyleniyor.