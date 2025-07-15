Apple 2026 yılında hangi ürünleri piyasaya sürecek?

Apple, 2026 yılında farklı ürün gamlarında yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. iPad ve yeni nesil MacBook'lar da 2026 yılında karşımıza çıkacak. Söylenene göre Apple, iPhone tarafında aldığı kararla artık her yıl bir seri çıkartmak yerine o seriyi ikiye bölerek tanıtacak. Yani bu yılın eylül ayında iki iPhone 17 modeli karşımıza çıkacakken, 2026 yılında ise iPhone 17e gelecek.

APPLE'IN 2026'DA TANITACAĞI CİHAZLAR

Uygun fiyatlı olduğu söylenen iPhone 17e modeli 2026 yılında tanıtılacak cihazlar arasında yer alıyor. Gazeteci Mark Gurman'a göre iPhone 17e 2026 yılının başında tanıtılacak.

iPad serisinde yeni bir güncelleme bekleniyor. Yenilenecek iPad ve iPad Air modellerinde artık M4 işlemcisi kullanılacak.

M5 işlemcili Mac'ler de 2026 yılının başlarında karşımıza çıkacak.

Yeni harici monitör ve akıllı ev cihazı da 2026 yılında Apple'ın karşımıza çıkartacakları arasında yer alıyor.