iPhone 17 Pro Max, eski iPhone modelleriyle kıyaslandı

Apple'ın güncelde en güçlü telefonu olarak tanımlanan iPhone 17 Pro Max modeli, eski iPhone modelleriyle kıyaslandı.

PhoneBuff tarafından yapılan bu performans testlerine göre yepyeni sunulan iPhone 17 Pro Max'in, RAM ve eski işlemcilerdeki önemli yükseltmelerine rağmen önceki modellerin günlük işlerde güncel modelin gerisinde kalmadığı ortaya çıktı.

Editörler, testler için iPhone'ların fotoğraf çekme, büyük dosyaları açma veya oyunları başlatma hızını test etmek için belirli eylemleri otomatik olarak gerçekleştiren ve bir dizi görev seçen özel bir robot tercih ettiler.

Her bir eylemin belirli bir süre beklenerek gerçekleştirildiği bireysel testlerde sonuçlar çoğunlukla benzerdi, ancak tahmin edilebileceği gibi iPhone 17 Pro Max en iyi performans sunan model olurken, eski iPhone 12 Pro Max sonuncu oldu.

Yayınlanan videoda da görüldüğü gibi iPhone 15 Pro Max'in bazı görevleri iPhone 16 Pro Max'e göre daha hızlı tamamladığı, 13 Pro Max ve 14 Pro Max modellerinin ise bazı noktalarda takıldığı beklenmedik anlar da oldu.