Epic Games'te 27 Kasım'a kadar ücretsiz sunulan oyunlar

Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Her hafta ya 1 ya da 2 oyunu ücretsiz olarak oyunseverlere sunan Epic, bu hafta 27 Kasım'a kadar Zoeti ve Godzilla Voxel Wars oyunlarını bedava veriyor.

Epic, platformla etkileşimi artırmak için yıllardır haftanın belirli günlerinde bedava oyun sunuyor. Bu oyunlar 7 günlük süre boyunca Epic hesabı olan kişiler tarafından kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor ve kullanıcıların hesapları silinmediği ya da kapatılmadığı sürece oyunlar onların oluyor.

Zoeti, oyuncuların kart topladığı, bunları birleştirdiği ve deste oluşturarak oynadığı roguelite oyunu olarak tanımlanıyor. Godzilla Voxel Wars ise sıra tabanlı ve stratejik unsunlarla öne çıkıyor.