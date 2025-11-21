Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games'te 27 Kasım'a kadar ücretsiz sunulan oyunlar

Epic Games'te 27 Kasım'a kadar ücretsiz sunulan oyunlar

21.11.2025 19:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games'te 27 Kasım'a kadar ücretsiz sunulan oyunlar

Epic Games ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu hafta Zoeti ve Godzilla Voxel Wars oyunları ücretsiz olarak veriliyor.

Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Her hafta ya 1 ya da 2 oyunu ücretsiz olarak oyunseverlere sunan Epic, bu hafta 27 Kasım'a kadar Zoeti ve Godzilla Voxel Wars oyunlarını bedava veriyor. 

Epic, platformla etkileşimi artırmak için yıllardır haftanın belirli günlerinde bedava oyun sunuyor. Bu oyunlar 7 günlük süre boyunca Epic hesabı olan kişiler tarafından kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor ve kullanıcıların hesapları silinmediği ya da kapatılmadığı sürece oyunlar onların oluyor. 

Zoeti, oyuncuların kart topladığı, bunları birleştirdiği ve deste oluşturarak oynadığı roguelite oyunu olarak tanımlanıyor. Godzilla Voxel Wars ise sıra tabanlı ve stratejik unsunlarla öne çıkıyor.

İlgili Konular: #Epic Games #ücretsiz oyunlar #Video oyunu

İlgili Haberler

NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı
NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı NASA'nın, Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3'üncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS"a ait yeni görüntüler yayımlayarak, kimliğine ilişkin süren spekülasyonların aksine gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı.
Bu yılın en iyi oyunları ödüllerini aldı: Golden Joystick Awards 2025
Bu yılın en iyi oyunları ödüllerini aldı: Golden Joystick Awards 2025 Golden Joystick Ödülleri'nin bu yıl ki kazananları belli oldu. Yılın başından beri en çok konuşulan oyunlardan beklenen ödülleri alamayanlara kadar GJA 2025'in kazananları belli oldu.
Xiaomi'nin 4 modeline daha güncelleme geldi
Xiaomi'nin 4 modeline daha güncelleme geldi Xiaomi'nin akıllı telefonlarına HyperOS 3 güncellemesi gelmeye devam ediyor. En son POCO ve Redmi serilerine güncelleme sunuldu.