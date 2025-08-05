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iPhone 17 serisi 9 Eylül'de karşımıza çıkabilir

iPhone 17 serisi 9 Eylül'de karşımıza çıkabilir

5.08.2025 17:15:00
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Haber Merkezi
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iPhone 17 serisi 9 Eylül'de karşımıza çıkabilir

Apple'ın yeni iPhone 17 serisini ne zaman tanıtacağına yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacağı iddia edildi. Toplamda 4 farklı modelden oluşması beklenen telefon modellerinin bazı özellikleri de ortaya çıkmıştı. Resmi olmayan bu iddialarda özellikle iPhone 17 Air modelinin çok ince olacağı ama bataryasının kapasitesinin buna bağlı olarak daha düşük olacağı söylenmişti.

iPHONE 17 SERİSİ KISA SÜRE İÇİNDE GELECEK

Eylül ayında düzenlenecek etkinlik kapsamında Apple'ın yeni iPhone 17 serisini tanıtması bekleniyor.

Apple'ın yeni iPhone 17 seresine yönelik iddialardan bir diğeri ise iPhone'lar için kendi görüntü sensörünü geliştiriyor oluşu. Bir diğer söylentide ise iPhone'larda Tandem OLED ekran kullanmayı planlaması oluyor.

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