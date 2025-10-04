Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 17 ve 17 Pro beklentileri aşarken; iPhone Air'a talep düşük oldu

iPhone 17 ve 17 Pro beklentileri aşarken; iPhone Air'a talep düşük oldu

4.10.2025 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone 17 ve 17 Pro beklentileri aşarken; iPhone Air'a talep düşük oldu

Apple, geçen ayın başında yeni iPhone serisini tanıttı. Yeni inci gövdeli iPhone Air'ı tanıtan şirketin beklentileri bu modelde karşılanmadı.

Apple'ın yeniliklerle büyük yeniliklerle duyurduğu iPhone 17 serisine yönelik taleplerle ilgili veriler açıklandı. Buna göre iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin satışları beklentileri aşarken, iPhone Air modeline talep düşük oldu.

iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra, yatırım bankacılığı şirketi Morgan Stanley'deki analistler, Apple'ın çevrimiçi mağazasındaki uzayan nakliye tahminleri ve Apple'ın tedarik zincirinden topladıkları bilgilerden yola çıkarak, cihazlara olan talebin "ilk başta beklediklerinden biraz daha güçlü" olduğunu aktardı.

Analistlere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e yönelik güçlü bir talep var. Öte yandan ultra ince gövdeli iPhone Air'a yönelik taleplerde bir zayıflık var.

Analistlere göre tedarik zinciri kontrollerinde iPhone 17 üretiminin artacağı tahmin ediliyor. 

Apple'ın tedarik zincirinin 2025'in ikinci yarısında yeni iPhone üretimini 90 milyonun üzerine çıkarabileceği belirtildi.

Image

Şirketin iPhone 17'lerinin performansı yatırımcıları da mutlu ediyor. Morgan Stanley, Apple'ın  bu performansıyla hisse hedef fiyatını 240 dolardan 298 dolara çıkarttı. 

Analistler, Apple'ın gelecek yılın eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesini bekliyor. Bu yüzden 2026 ve 2027'deki iPhone satışları konusunda beklentiler de yükseliyor. 

Apple'ın iPhone 17 satışlarının etkisi ekim ayının sonunda açıklanacak mali sonuçlarla daha iyi anlaşılacak.

İlgili Konular: #apple #Apple iPhone 17 #Apple iPhone 17'ler #iPhone 17 Pro

İlgili Haberler

OpenAI'ın Sora'sının ne kadar indirildiği ortaya çıktı
OpenAI'ın Sora'sının ne kadar indirildiği ortaya çıktı OpenAI'ın yapay zeka uygulaması Sora Amerika'daki App Store'da en çok indirilen uygulamalar arasında ilk üçte yer alıyor.
Oluşum evresindeki gezegen saniyede 6 milyar ton büyüyor
Oluşum evresindeki gezegen saniyede 6 milyar ton büyüyor Araştırmacılar, henüz oluşum aşamasındaki bir gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını kütlesine katarak saniyede 6 milyar ton büyüdüğünü ve bunun bir gezegen için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek büyüme oranı olduğunu tespit etti.
Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak
Jeff Bezos’a göre 10 yıl içinde uzaya veri merkezleri kurulacak Jeff Bezos, önümüzdeki 10-20 yıl içinde uzayda gigawatt ölçeğinde veri merkezleri kurulacağını, kesintisiz güneş enerjisiyle Dünya’daki merkezlerden daha verimli olacağını açıkladı.