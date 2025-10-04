iPhone 17 ve 17 Pro beklentileri aşarken; iPhone Air'a talep düşük oldu

Apple'ın yeniliklerle büyük yeniliklerle duyurduğu iPhone 17 serisine yönelik taleplerle ilgili veriler açıklandı. Buna göre iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin satışları beklentileri aşarken, iPhone Air modeline talep düşük oldu.

iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra, yatırım bankacılığı şirketi Morgan Stanley'deki analistler, Apple'ın çevrimiçi mağazasındaki uzayan nakliye tahminleri ve Apple'ın tedarik zincirinden topladıkları bilgilerden yola çıkarak, cihazlara olan talebin "ilk başta beklediklerinden biraz daha güçlü" olduğunu aktardı.

Analistlere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e yönelik güçlü bir talep var. Öte yandan ultra ince gövdeli iPhone Air'a yönelik taleplerde bir zayıflık var.

Analistlere göre tedarik zinciri kontrollerinde iPhone 17 üretiminin artacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın tedarik zincirinin 2025'in ikinci yarısında yeni iPhone üretimini 90 milyonun üzerine çıkarabileceği belirtildi.

Şirketin iPhone 17'lerinin performansı yatırımcıları da mutlu ediyor. Morgan Stanley, Apple'ın bu performansıyla hisse hedef fiyatını 240 dolardan 298 dolara çıkarttı.

Analistler, Apple'ın gelecek yılın eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesini bekliyor. Bu yüzden 2026 ve 2027'deki iPhone satışları konusunda beklentiler de yükseliyor.

Apple'ın iPhone 17 satışlarının etkisi ekim ayının sonunda açıklanacak mali sonuçlarla daha iyi anlaşılacak.