OpenAI'ın Sora'sının ne kadar indirildiği ortaya çıktı

OpenAI'ın bir süre önce tanıtmış olduğu Sora mobil taraf için çıktı. Birkaç gün içinde uygulama popülerlik kazandı. ABD'deki App Store kullanıcıları tarafından ilk iki günde 164 bin kez indirildi. Uygulama ilk etapta ABD'de ve Kanada'da yaşayan kişilere açıldı ve davetle giriliyor.

Appfigures tarafından yapılan tahmini verilere göre uygulama 30 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında 164 bin kez indirildi.

Öte yandan uygulamaya halen davetiye sistemiyle giriş yapıldığı için bu indirmelerin düşük kalmış olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü ChatGPT yayınlandığı ilk günlerde indirmelerde ilk sıraya çıkmıştı. Sora ise ABD'de ikinci gününde üçüncü sıraya çıktı. Diğer benzer uygulamalarda ise indirmeler ikinci günde şöyle olmuştu; X'in Grok'u dördüncü sıraya, Google Gemini ise altıncı sıraya çıkmıştı.