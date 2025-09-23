iPhone 17'ye olan ilgi Apple'ın beklentilerinin ötesine geçti

Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 17 serisi 3 modelden oluşuyor. Seriye bu yıl iPhone Air modeli de geldi. Bu şimdiye kadar tanıtılan en ince iPhone oluyor. Öte yandan iPhone 17 serisine büyük ilgi var ve talepler doğruldusunda iPhone 17 modelinin üretimi artırıldı.

Apple'ın odaklandığı modeller iPhone Air ve iPhone 17 Pro serisiydi. Yüksek talep iPhone 17 olunca üretim miktarı yüzde 40 oranında artırıldı.

Bu talebin iPhone 17 modeline kaymasının en büyük sebebinin iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine gelen zam olduğu tahmin ediliyor. Çünkü normalde Apple, ABD özelinde, aynı modelleri aynı fiyattan satışa sunuyordu. Pro modeller 100-200 dolar bandından zamlanınca kullanıcılar iPhone 17'ye yönelmiş olabilir.

Fiyat artışının ABD Başkanı Trump'ın getirdiği yeni vergilerden kaynaklanmadığı özellikle vurgulandı.

Öte yandan South China Morning Post'un iPhone 17'ye yönelik ön sipariş verilerine göre iPhone 17, ön satışa çıkmasının ilk dakikasında, iPhone 16'nın 24 saatlik satışlarını geçmeyi başarmış.