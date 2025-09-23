iOS 26.1 güncellemesi ile iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

Apple iOS 26 güncellemesini bir süre önce yayınladı. Bunun hemen ardından ise iOS 26.1 beta güncellemesi geldi. Geliştiriciler için yayınlanan bu sürümde Apple Intelligence için yeni dil desteği de yer alıyor. Apple Intelligence için yeni Türkçe de dahil olmak üzere Çince, Danca, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Vietnamca ve Flemenkçe dilleri ekleniyor.

AirPods için canlı çeviri özelliğine yeni diller ekleniyor. Başta İngilizce ve İspanyolca dillerinin yer aldığı çeviri özelliğine, Çince, İtalyanca, Japonca ve Korece de eklenecek.

Apple Music uygulamasında mini oynatıcıda şarkıları değiştirmek için için artık sağ ya da sola kaydırmak yeterli olacak.

Takvim uygulaması için yeni renkli vurgular geliyorken, Fotoğraf uygulaması için video oynatıcıda değişiklikler yapılıyor ve Telefon uygulaması numara görünümü Liquid Glass tasarımına kavuşuyor.

iOS 26.1 güncellemesinin getireceği yenilikler bu şekilde sıralanmış olsa da ne zaman tam sürümün yayınlanacağı bilinmiyor. Bunun yanında iOS 26 ile eski modellere sahip iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunların iOS 26.1 ile çözülmesi bekleniyor.