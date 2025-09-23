Cumhuriyet Gazetesi Logo
iOS 26.1 güncellemesi ile iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

iOS 26.1 güncellemesi ile iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

23.09.2025 20:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iOS 26.1 güncellemesi ile iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

iOS 26.1 güncellemesi için beta sürümü yayınlandı. Tam sürüm iPhone kullanıcıları için bazı yenilikler içerecek.

Apple iOS 26 güncellemesini bir süre önce yayınladı. Bunun hemen ardından ise iOS 26.1 beta güncellemesi geldi. Geliştiriciler için yayınlanan bu sürümde Apple Intelligence için yeni dil desteği de yer alıyor. Apple Intelligence için yeni Türkçe de dahil olmak üzere Çince, Danca, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Vietnamca ve Flemenkçe dilleri ekleniyor. 

AirPods için canlı çeviri özelliğine yeni diller ekleniyor. Başta İngilizce ve İspanyolca dillerinin yer aldığı çeviri özelliğine, Çince, İtalyanca, Japonca ve Korece de eklenecek. 

Image

Apple Music uygulamasında mini oynatıcıda şarkıları değiştirmek için için artık sağ ya da sola kaydırmak yeterli olacak. 

Takvim uygulaması için yeni renkli vurgular geliyorken, Fotoğraf uygulaması için video oynatıcıda değişiklikler yapılıyor ve Telefon uygulaması numara görünümü Liquid Glass tasarımına kavuşuyor. 

iOS 26.1 güncellemesinin getireceği yenilikler bu şekilde sıralanmış olsa da ne zaman tam sürümün yayınlanacağı bilinmiyor. Bunun yanında iOS 26 ile eski modellere sahip iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunların iOS 26.1 ile çözülmesi bekleniyor. 

İlgili Konular: #iphone #Apple Intelligence #Apple Intelligence özellikleri

İlgili Haberler

Katlanabilir ekranlı iPhone'un tasarımı nasıl olacak?
Katlanabilir ekranlı iPhone'un tasarımı nasıl olacak? Apple'ın 2026 yılında ilk katlanabilir iPhone'u tanıtması bekleniyor. Telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ise bir süredir konuşuluyor.
PC oyun pazarında 44,5 milyar dolarlık büyüme
PC oyun pazarında 44,5 milyar dolarlık büyüme PC satışlarında büyük bir artış oldu. Microsoft'un Windows 11'in ile getirmiş olduğu donanım yükseltme zorunluluğu PC satışlarını etkiledi.
Apple Arcade için eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Apple Arcade için eklenecek yeni oyunlar açıklandı Apple'ın oyun hizmeti Arcade için kütüphaneye yeni oyunlar eklenecek.