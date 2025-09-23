Katlanabilir ekranlı iPhone'un tasarımı nasıl olacak?

Apple'ın uzun bir süredir katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket tarafından resmi bir onaylama gelmese de güvenilir kaynaklar Apple'ın telefonu tanıtacağı tarihin 2026 yılı olacağını tahmin ediyor. Peki bu iPhone nasıl olacak?

Telefonun ultra ince titanyum tasarıma sahip olması bekleniyor. Kısa bir süre önce tanıtılan iPhone Air benzeri bir tasarımın benimsenmesine ek olarak arkada Pro modellerde olduğu gibi bir kamera kurulumu tercih edilebilir.

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE HAKKINDA EN SON ORTAYA ÇIKAN BİLGİLER

Apple'ın katlanabilir yapıdaki ilk telefonunu tanıtmak için 2026 yılını beklemesinin sebebinin 'yeterince iyi' bir ürüne ulaşamamaları olarak gösteriliyor. Katlanabilir ekranlı telefonlardaki en büyük sorun, katlanma yerindeki katlanma çizgileri ve menteşe yapısı oluyor. Apple'ın burada istediği gibi bir sonuç alamaması yıllardır telefonunun çıkışının ertelenmesine neden oluyor deniyor.

Bunun akabinde katlanabilir ekranlı iPhone'un çok satması beklenmiyor buradan satışlardan ziyade şirketin vizyonunun öne çıkarılması planlanıyor.

Bu yeni iPhone'un 2000 dolardan daha pahalı olacağı konuşuluyor. Bazı kaynaklara göre telefonun fiyatı 2300 dolara kadar çıkabilir.