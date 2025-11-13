iPhone 18 Pro Max hem en ağır hem de en kalın model olacak

Apple'ın gelecek yılın eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 18 serisine yönelik sızıntılar, tahminler ve beklentiler gelmeye başladı. Yeni bir iddiaya göre iPhone 18 Pro Max bugüne kadarki hem hem ağır hem de en kalın iPhone modeli olacak. Bunun sebebi ise tahmin edilebileceği üzere batarya tarafındaki geliştirmelerden kaynaklı olacak.

iPHONE 18 PRO MAX NASIL OLACAK?

Apple uzun yıllardan sonra ilk kez bir şeyler deneyerek en ince iPhone modeli olarak iPhone Air'ı tanıttı. İnce gövdesine bağlı olarak batarya kapasitesi kısılan model çok da tercih edilmedi. Bunun yanında iPhone'ların en güçlü ve büyük modeli olan Pro Max için yeni planlar yapıyor.

Yeni ortaya çıkan sızıntılar gövde tarafında yapılacak güncellemeler sebebiyle telefonun kalınlaşıp ağırlaşacağı yönünde. Hatta cihaz ağırlığının 240 gramın üzerine çıkması bekleniyor. Burada Apple'ın yeni iPhone 17 serisine eklediği soğutma sisteminin de gelişmesinin yeni iPhone 18 Pro Max modelini kalınlaştıracağı tahmin ediliyor.

iPhone 18 serisine dair diğer bilinen şeyler:

2026 yılında ilk katlanabilir ekranlı iPhone'un tanıtılması bekleniyor. Pro modellerde ekran altında Face ID'nin geleceği konuşuluyorken, değişken diyaframlı lensin de yeni modellerde yer alacağı söyleniyor. 2026'da iPhone 18 Pro, Pro Max ve katlanabilir ekranlı modelin geleceği 2027 yılının başında ise iPhone 18 ve iPhone 18e modelinin tanıtılacağı tahmin ediliyor.