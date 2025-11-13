Valve, Steam Controller ve Steam Machine cihazlarını tanıttı

Oyun platformu olarak Steam ile ve direkt video oyunu tarafında ise direkt Half Life serisiyle oyun dünyasının adını ezbere bildiği Valve, Steam Deck ile bir süredir ürün çıkartma tarafında yer alıyor. Yeni düzenlediği etkinlik ile yeni ürünlerini tanıtan Valve, bu sefer direkt Xbox ve PlayStation konsollarına meydan okuyor.

STEAM MACHINE VE STEAM CONTROLLER

Valve'nin hem konsol hem de PC olarak kullanılacak yeni cihazı Steam Machine oldu. Cihaz, SteamOS 3 işletim sistemiyle çalışıyor ve taşınabilir yapıda. Kare olarak tasarlanan Steam Machine, 2,6 kilogram ağırlığa sahip ve 1 adet USB Type-C portuna, 2 adet USB Type-2A'ya ve de 2 adet Type 3A girişlerine sahip.

Cihaz, özelleştirilebilir bir ön panel ve LED ışık şeridine de sahip.

Bunların yanı sıra cihazda microSD, Display Port ve HDMI ve ethernet girişleri de var.

AMD'nin Zen 4 6C / 12T işlemcisi tercih edilen Steam Machine'de AMD RDNA 3 28 CU ekran kartı bulunuyorken, 16 GB RAM ve 2 TB'ye kadar depolama alanı da sunuluyor. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E teknolojileri de yer alıyor ve AMD'nin FSR teknolojisi ile 8K 60 Hz görüntü desteği var.

Cihaz yalnızca oyun oynamak için değil diğer işler için de kullanılabilecek. SteamOS harici işletim sistemleri de bu cihaza yüklenebilecek.

Valve'nin açıklamasına göre Steam Machine 2026 yılında belirli ülkelerde satışa çıkacak.

Kontrolcünün özellikleri neler?

Xbox kontrolcüsüne genel anlamda benzeyen Steam kontrolcüsü, Steam Deck tasarımında yer aldığı gibi dokunmatik kare tuşlara da sahip. Analog tuşlar, ön panel düğmeleri ve tetikler olmak üzere farklı tuş takımları da bulunuyor. Arka tarafta tutma kısımlarının da yanında 4 farklı tuş bulunuyor ve bunlara atama yapılabiliyor.

Cihaz kablolu ve kablosuz olmak üzere farklı şekillerde çalışabiliyor.

Kontrolcü Steam'i çalıştıran her cihazla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış.

35 saatten fazla oynanış sunabilen kontrolcünün fiyatı açıklanmadı. Tanıtılan diğer cihaz gibi 2026 yılında karşımıza çıkacak.

Steam VR cihazı da tanıtılan ürünler arasında yer alıyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip ve 16 GB RAM yer alıyor. LCD, 2160 x 2160 piksellik ekranında 72-120Hz ve 144Hz ekran yenileme seçenekleri var. SteamOS işletim sistemiyle gelen cihaz Wi-Fi 7 ve 6E'yi destekliyor.