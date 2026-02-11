WhatsApp'ın logosunu ve temasını değiştirme imkanı sunulacak

WhatsApp için özelleştirme imkanları artırılıyor. Bu bağlamda hem uygulamanın logosunu hem de temasını değiştirmek için çalışmalar yapılıyor. Kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir uygulama kullanması adına yapılması beklenen bu değişikler WABetaInfo tarafından paylaşıldı.

Android sürümünde fark edilen bu yenilik, kullanıcıların uygulama renklerini, temasını ve logosunu değiştirebileceğini gösteriyor. Aktarılana göre standart logonun dışında seçeneklere 14 yeni logo, 18 yeni renk eklenecek.

Öte yandan bu kişiselleştirme imkanının yalnızca premium paketle sunulacağı da aktarıldı.