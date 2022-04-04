iPhone kiralama hizmetinin 'tahmini' fiyatları açıklandı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:43

Ekonomi kanalı Bloomberg’in geçen günlerde ortaya çıkan haberine göre Apple, ilerleyen zamanlarda iPhone için bir abonelik sistemi getirecek. Henüz Apple tarafından açıklanmayan sistem, sızıntılara göre bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başlarına duyurulacak.

iPHONE İÇİN 'ABONELİK SİSTEMİ'

Covid-19'un ortaya çıkmasıyla hayat her anlamda değişti. Pandemi döneminde başlayan çip sorunu ise başta akıllı telefonlar olmak üzere tüm teknolojik cihazlarda fiyat artışına neden oldu. Apple ise bundan yola çıkarak iPhone alamayan kişiler için bir kiralama sistemi sunacak.

TAHMİNİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Son olarak Bloomberg’den Mark Gurman, 'Apple'ın neden bir iPhone kiralama hizmeti başlatacağını' açıklamaya yönelik yazısında, hizmet ile ilgili tahminlerinden bahsetti. Gurman, paylaştığı dosya haberinde Apple’ın neden böylesine bir fikirle çıkageldiğini açıklamaya çalıştı. Apple’ın bu uygulamaya geçmesinin ardındaki düşünceyi açıklayan Gurman, şirketin bu sistemden ne kadar kazanabileceğini göstermek için de tahmini fiyatlar belirledi.

O tahmini fiyatlar şu şekilde:

iPhone 13 – 35 dolar/ay

iPhone 13 Pro – 45 dolar/ay

iPhone 13 Pro Max – 50 dolar/ay

Gurman, "iPhone 13, Pro ve Pro Max için başlangıç fiyatlarını (799$, 999$ ve 1.099$) kullanacağım ve ÖRNEK OLARAK aylık 35$, 45$ ve 50$’lık fiyat noktaları seçeceğim (Eski iPhone Yükseltme Programı'nın fiyatını birkaç dolar düşürdüğü için bu seviyeleri seçtim)" dedi.

Gurman, bu tahminleriyle Apple’ın iPhone’u doğrudan satmak yerine abonelikle satmasının yıllık kazancını daha fazla artıracağını gösterdi.

iPhone 13 – 799 dolar yerine bin 260 dolar kazanç

iPhone 13 Pro – 999 dolar yerine bin 620 dolar kazanç

iPhone 13 Pro Max – Bin 99 dolar yerine bin 800 dolar kazanç

Apple abonelik hizmeti, Apple One ve AppleCare teknik destek gibi planları da içinde barındıracak. Ek olarak abonelik sisteminin, hangi ülkelerde ve ne zaman kullanıma sunacağı henüz belirsiz durumda.

iPhone için abonelik hizmeti, ABD’de uygulanan cihaz yükseltme programına benziyor. Bu program sayesinde ön ödeme veya kredi kartına tek çekimi taksitlendirme yerine şirket ile anlaşır ve aylık belirli bir ücret ödeyerek istediğiniz cihazı kullanarak bir iPhone’a sahip olabilirsiniz.