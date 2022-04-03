Apple, 'ucuz MacBook' satmaya başladı

03 Nisan 2022 Pazar, 00:00

En yeni Apple ürünlerinde biraz tasarruf etmek isteyenler için de Apple, en yeni ürünlerini seçenekler arasında ekliyor. Apple son olarak, M1 Pro ve M1 Max yongalarıyla donatılan 14 ve 16 inç MackBook Pro modellerinin yenilenen sürümlerini sunmaya başladı.

ShifDelete'in haberine göre; yenilenmiş ürünler genellikle kırılma, çizilme vb. nedenlerden dolayı tamire götürülmüş ve sıfıra yakın hale getirilmiş ürünler olarak yer alıyor. Bu durum ise özellikle sıfır bir ürün satın almak istemeyen tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Bu Mac’ler, 2021 etkinliğinden bu yana yeni sürümlerde ilk kez bir indirim sunuluyor.

APPLE, EN YENİ M1 PRO VE MAX MACBOOK PRO ÜRÜNLERİNİ SATIYOR

Yenilenmiş Apple ürünleri satın almak isteyenler için Apple Sertifikalı Yenilenmiş mağazası, en iyi fırsatları sunuyor. Apple Sertifikalı Yenilenmiş ürünler, satışa çıkmadan önce Apple’ın sıkı yenileme sürecinden geçen ikinci el Apple ürünleridir. Teknik sorunlardan dolayı sadece bazı birimler iade ediliyor.

Tüm bunlara rağmen genellikle tüm birimler, Apple’ın sıkı kalite yenileme sürecinden geçiyor. Şimdiyse, Apple Sertifikalı Yenilenmiş mağazasından temin edilebilen Apple’ın en yeni MacBook Pro modelleri, normalden daha ucuza sunuluyor.

Apple, çeşitli M1 Pro seçenekleri ve birkaç üst düzey M1 Max MacBook Pro ile birlikte farklı yapılandırmaya sahip. Temel M1 Pro ve daha yüksek özellikli M1 Max modelleri, her şey için geçerli olacak şekilde vitrinlerde yer aldı.

14 inç MacBook Pro Yenilenme

M1 Pro 8 çekirdekli CPU ve 14 çekirdekli GPU: 1.799 dolar ( Orijinal 1.999 dolar)

M1 Pro 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU: 2.249 dolar (Orijinal 2.499 dolar)

16 inç MacBook Pro Yenilenme

M1 Pro 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU: 2.249 dolar (Orijinal 2.499 dolar)



M1 Max 10 çekirdekli CPU ve 32 çekirdekli GPU: 3.149 dolar (Orijinal 3.499 dolar)

Apple aynı zamanda tüm yenilenen ürünlerini, aksesuarlar ve kılavuzlarıyla birlikte gönderiyor. Apple tarafından yenilenen her cihaz, Apple’ın yeni dış kılıflar ve piller sağlamasıyla zorlu bir test ve onarım sürecinden geçer. Birçok kişinin ikinci el telefon yerine yenilenen ürün tercih etmesinin nedeni, garanti kapsamına giriyor olması. Apple’ın sunduğu her bir ürün de bir yıllık garantiye sahip.