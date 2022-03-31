Apple'dan 'çalıntı iPhone' kararı
Apple, kayıp olarak bildirilen iPhone'larla ilgili yeni bir karar aldı. Yeni karara göre Apple, veri tabanına işlenecek bilgiler ile çalınan iPhone'lar üzerinde hiçbir işlem yapmayacak. Bu cihazlar, Apple'ın yetkili servislerinde tamir edilmeyecek.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dikkat çeken bir karara imza attığı ortaya çıktı. Şirket içinden edinilen bir bilgi notuna göre Apple mağazaları ile yetkili servis noktaları, bundan sonra kayıp olarak bildirilen iPhone'lara işlem yapmayacaklar.
Webtekno'nun haberine göre, Apple'ın GSMA olarak isimlendirdiği küresel çaplı veritabanında tüm iPhone'ların seri numaraları tutuluyor ve telefona uygulanan tüm işlemler de buraya kaydediliyor. iPhone sahiplerinin telefonlarının çalındığını ya da kaybolduğunu kolluk kuvvetlerine bildirmeleri durumunda, bu bilgi GSMA'ya kaydedilecek. Cihaz sonraki süreçte bir mağazaya ya da yetkili servise gelirse, kayıp bildirimi yetkililer tarafından görüntülenecek. Bu bilgiyi alan çalışan, söz konusu iPhone'a hiçbir işlem yapmayacak. Apple, aldığı kararla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.
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