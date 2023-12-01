iPhone NameDrop nasıl çalışır? iPhone NameDrop nasıl devre dışı bırakılır?
Apple geçen aylarda yeni işletim sistemi iOS 17'yi kullanıcılarına sundu. iOS 17 ile birlikte Apple iPhone cihazlara yeni bir özellik ekledi. NameDrop adlı özellik sayesinde kullanıcılar telefonları birbirlerine dokundurduğunda otomatik iletişim bilgileri paylaşabiliyor. Peki iPhone NameDrop nasıl çalışır? iPhone NameDrop nasıl devre dışı bırakılır?
Apple'ın iOS 17 güncellemesi ile birlikte gelen AirDrop özelliği olan NameDrop, iki iPhone kullanıcısının birbirlerine dokunarak iletişim bilgilerini paylaşmalarına imkan tanıyan yeni bir özellik. Peki NameDrop nasıl çalışır? NameDrop özelliği nasıl devre dışı bırakılır?
NAMEDROP NASIL ÇALIŞIR? NAMEDROP ÖZELLİĞİ NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?
NameDrop'u kullanarak, kişiyle paylaşmak istediğiniz telefon numarasını ve e-posta adresini seçebilirsiniz. Eğer kişi zaten Kişiler uygulamanızda kayıtlıysa, iletişim bilgileri güncellenir. NameDrop, iOS 17 çalıştıran iki iPhone veya iOS 17 iPhone ile watchOS 10 çalıştıran bir Apple Watch arasında da kullanılabilir.
Eğer NameDrop'u kullanmak istemiyorsanız, iOS 17'de şu adımları takip ederek devre dışı bırakabilirsiniz:
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel -> AirDrop'a dokunun.
- Aygıtları Bir Araya Getirme seçeneğinin yanındaki anahtarı açın veya kapatın.
Bu ayarın devre dışı bırakılmasının, yeni AirDrop yakınlık paylaşımı özelliğini de engelleyeceğini unutmayın.
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