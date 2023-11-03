iPhone'da kamera uygulamasında video kalitesi nasıl değiştirilir?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:20

iOS 14'te, iPhone ve iPad kullanıcıları artık video çözünürlüğünü ve kare hızını Ayarlar uygulamasına gitmek zorunda kalmadan değiştirebilirler. Daha önce yalnızca bazı iPhone ve iPad modellerinde bulunan bu özellik, stok Kamera uygulamasında kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Kamera uygulamasında bir sonraki video çekiminizi yaparken, ekranın üst köşesinde bulunan bir nokta ile ayrılmış video çözünürlüğü ve kare hızını göreceksiniz. Bu özellik sayesinde Ayarlar -> Kamera'da video kalitesi olarak ayarlanmış 1080p ise, video çekim arayüzünde çözünürlüğe dokunarak kolayca HD (1080p) veya 4K arasında geçiş yapabilirsiniz. Eğer Ayarlar'da 720p olarak ayarlanmışsa, yine aynı şekilde video biçimini dokunarak 720p ve 4K arasında değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, 4K çekimlerde çeşitli kare hızları arasında seçim yapma imkanına sahipsiniz. Düşük ışık koşullarında mükemmel sonuçlar almak için 24 fps, veya daha yumuşak görüntüler için 30 ve 60 fps arasından tercihinizi yapabilirsiniz. HD (1080p) çözünürlüğünde çekim yaparken, 30 ve 60 fps arasında geçiş yapabilirsiniz, ancak 720p'de çekim yaparken kare hızı 30 fps ile sınırlı.

Bu video modunu değiştirme özelliği daha önce sadece iPhone 11 ve 11 Pro kullanıcılarına sunulmuştu. Ancak iOS 14 ile Apple, bu özelliği tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına genişletti.