iPhone’un tasarımcısından yeni hamle: Ferrari’nin ilk elektrikli aracını tasarlayacak

29 Eylül 2021 Çarşamba, 00:00

Tasarım dünyasının “dahi çocuğu” olarak tanınan ve Apple’ın en ikonik cihazlarından iMac, Apple Watch, iPhone ve iPod’u tasarlayan ekipte yer alan Sir Jony Ive’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ive’ın, Ferrari ile çalışmaya başladığı açıklandı. Ive’ın 2019’da kurduğu LoveFrom isimli şirketin Ferrari ile çalışmaya başlayacağı açıklanırken Ferrari’nin de bünyesinde olduğu Exor, uzun yıllar boyunca iş birliği yapılacağının altını çizdi.

Fiat’ın kurucu ortaklarından Giovanni Agnelli tarafından kurulan Exor, şu an Ferrari’nin en büyük hissedarı olan torunu John Elkann tarafından yönetiliyor. Otomotiv ve teknoloji medyası Ive’ın Ferrari’nin 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan ilk elektrikli otomobilini tasarlaması bekleniyor.

Ive’ın LoveFrom’u birlikte kurduğu Marc Newson ile yaptığı ortak basın açıklamasında, “Ferrari kullanıcıları ve koleksiyonerleri olarak bu müthiş şirketle iş birliğine daha çok heyecanlanamazdık” denildi.

Ive, iki yıl önce Apple’dan ayrılarak LoveFrom isimli şirketi kurmuştu. Apple’ın üst düzey tasarım ekibinden çok sayıda tasarımcı ve yöneticiyi bünyesine katan şirketin en bilinen müşterisi Airbnb.

Kaynak: Sözcü