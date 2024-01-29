İran, uzaya ilk kez aynı anda 3 uydu gönderdi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:33

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:33

İran, ilk kez bir taşıyıcıyla uzaya 3 uydu gönderdi. İran Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 450 derecelik yörüngede dönen "Mahda" adlı uydu ile Keyhan-2 ve Hatef-1 adlı iki nano uydusunu taşıyan Simorgh roketinin başarıyla yörüngeye fırlatıldığı duyuruldu.

İRAN İLK YERLİ HABERLEŞME UYDUSUNU 2009'DA FIRLATTI

Yapılan açıklamada, 32 kilogram ağırlığındaki Mahda’nın İran’ın gelişmiş uzay araştırmaları için kullanılan uydularına yardımcı olmak için üretildiği belirtilirken, halihazırda yörüngede olan Simorgh adlı uydunun araştırmalarını ve verilerini inceleyeceği ifade edildi.

İran, Şubat 2009’da Ümit adlı ilk yerli haberleşme uydusunu "Sefir-2" roketi ile uzaya göndermişti. Nisan 2020’de İran, "Nur-1" adlı ilk askeri uydusunu uzaya fırlatmıştı. Ardından 2023 yılında ise üçüncü askeri keşif uydusu olan "Nur-3" adlı uydusunun yörüngeye başarıyla yerleştirildiğini duyurmuştu.