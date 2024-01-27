Avrupa Uzay Ajansı 25 yılın ardından Venüs'e dönüyor

Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:53

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:53

Uzayı ve gezegenleri keşfetmek adına onlarca görev planlanıyor. Bunlardan biri de ESA tarafından yapılacak. Daha önce 2021 yılında duyurulan görevin hayata geçmesi resmi olarak kabul edildi. Venüs'te bulunan çok sayıda olumsuz koşulu incelemek isteyen ESA, sülfürük asit, yüksek sıcaklık ve mevsimsizlik ve çok daha fazlasını anlamak için EnVision görevini başlattı.

ESA daha önce 2006 yılında Venus Express aracını Venüs'ün yörüngesine göndermişti. Bu görevin sona eriş tarihi de 2014 olmuştu. Yani o tarihlerden bu yana ESA Venüs'e gitmiyor. Bu da ESA'nın 25 yılın ardından tekrar Venüs'e gitmesi demek.

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EnVision Venus görevinde gezegene iniş yapılmayacak. Burada Venüs atmosferinin üst kısmından çekirdeğine kadar çalışmalar yapılacak. Venüs Dünya'dan çok daha sıcak ve 92 kat daha yoğun bir atmosfer basıncına sahip. Bir diğer yandan Venüs, Dünya'ya göre ters yönde dönmek gibi dikkat çeken özelliklere de sahip.

EnVision'da proje bilimcisi Anne Grete-Straume-Lidner, Venüs yüzeyinde yer alan volkanik aktivitelerin araştırılmasının önemli olduğunu vurguluyor ve şunları söylüyor: