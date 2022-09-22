Iron Man'in yeni oyunu resmen duyuruldu!
Marvel Sinematik Evreni'ne Avengers: Endgame'de veda eden Iron Man, farklı bir platformda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Video oyun şirketi Electronic Arts (EA) dün yaptığı açıklamada, Iron Man için çalışmalara başlandığını duyurdu.
EA, Marvel ve Motive Studio ortaklığıyla geliştirilen proje "tek oyunculu, üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu" şeklinde tanımlandı.
Independent Türkçe'de yer alan detaylara göre hikayenin, Iron Man'in zengin tarihine dokunacağı, Tony Stark'ın karmaşıklığını, karizmasını ve yaratıcı dehasını sunacağı ve oyuncuların Iron Man olarak oynamanın nasıl bir his olduğunu öğrenmelerini sağlayacağı belirtildi.
'Özgürlüğümüz çok'
Projenin başındaki Oliver Proulx şöyle konuştu:
Kendimize ait diyebileceğimiz yeni ve benzersiz bir hikaye yaratmak için harika bir fırsatımız var. Marvel, bizi yeni bir şy yaratmaya teşvik ediyor. Özürlüğümüz çok. Bu da ekip için çok çekici.
Marvel Games'in yaratıcı direktörü Bill Rosemann, daha önce Star Wars Battlefront 2, Star Wars: Squadrons ve Dead Space Remake gibi oyunları geliştiren Motive Studio'yla çalışacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.
EA, Iron Man projesinin henüz başlarında olduğunu ve ileride daha fazla bilgi duyurulacağını bildirdi. Şirket ayrıca Marvel'la birkaç proje üzerinde daha çalıştıklarını açıkladı.
Marvel da geçen hafta Kaptan Amerika ve Black Panther oyunlarını duyurmuştu. Iron Man'in 2008'de çıkan video oyunu pek beğenilmemişti.
İlgili Haberler
- Grand Theft Auto: Yeni oyunun görüntüleri internete sızdırıldı
-
Video Haberler
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama