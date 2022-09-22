Iron Man'in yeni oyunu resmen duyuruldu!

22 Eylül 2022 Perşembe, 08:25

Video oyun şirketi Electronic Arts (EA) dün yaptığı açıklamada, Iron Man için çalışmalara başlandığını duyurdu.

EA, Marvel ve Motive Studio ortaklığıyla geliştirilen proje "tek oyunculu, üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu" şeklinde tanımlandı.

Independent Türkçe'de yer alan detaylara göre hikayenin, Iron Man'in zengin tarihine dokunacağı, Tony Stark'ın karmaşıklığını, karizmasını ve yaratıcı dehasını sunacağı ve oyuncuların Iron Man olarak oynamanın nasıl bir his olduğunu öğrenmelerini sağlayacağı belirtildi.

'Özgürlüğümüz çok'

Projenin başındaki Oliver Proulx şöyle konuştu:

Kendimize ait diyebileceğimiz yeni ve benzersiz bir hikaye yaratmak için harika bir fırsatımız var. Marvel, bizi yeni bir şy yaratmaya teşvik ediyor. Özürlüğümüz çok. Bu da ekip için çok çekici.

Marvel Games'in yaratıcı direktörü Bill Rosemann, daha önce Star Wars Battlefront 2, Star Wars: Squadrons ve Dead Space Remake gibi oyunları geliştiren Motive Studio'yla çalışacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

EA, Iron Man projesinin henüz başlarında olduğunu ve ileride daha fazla bilgi duyurulacağını bildirdi. Şirket ayrıca Marvel'la birkaç proje üzerinde daha çalıştıklarını açıkladı.

Marvel da geçen hafta Kaptan Amerika ve Black Panther oyunlarını duyurmuştu. Iron Man'in 2008'de çıkan video oyunu pek beğenilmemişti.