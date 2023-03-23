İşi bittiğinde eriyip suya dönüşen casus robotlar yolda

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 07:30

Araştırmacılar, gelecekte bir gün gizli bir şekilde bilgi toplayabilecek, daha sonra UV ışığına veya ısıya maruz kaldıktan sonra yağlı bir su birikintisine dönüşebilecek, eriyen bir casus robotu detaylı şekilde ortaya koydu. Bu robotun tasarımı, şu anda yayın öncesi sunucu arXiv'de yayınlanan bir makalede öne çıkarılıyor. Makalede belirtilene göre, bu eriyebilen robot istihbarat bilgileri toplayabilir ve böyle bir cihazın ihtiyaç duyabileceği diğer yeteneklere sahip olabilir.

YUMUŞAK ROBOT OLARAK ADLANDIRILIYOR

Chip'te yer alan araştırma makalesinde eriyen casus robot, bilim insanlarının yumuşak robot olarak adlandırdıkları şey.

Yani geleneksel robotlarda bulunanlardan daha esnek malzemelerden imal ediliyor. Bu daha yumuşak malzemeler, robotların daha esnek olmasını sağlıyor ve vahşi hayvanlara ilaç vermek ve hatta vücudun belirli bölgelerine seyahat edebilen kanserle savaşan robotlar da dahil olmak üzere çeşitli görevler için öneriliyor.

Makalede bahsi geçen robot ise, araştırmacıların oluşturduğu bir silikon kompozit kullanılarak üretildi. Bu malzeme, UV ışığına ve ısıya maruz kaldığında hızla bozulduğundan dolayı, casus robotun görevi tamamlandığında kolay bir şekilde ortadan kaldırılmasına imkan tanıyor. Araştırmacılar, robotun verimliliğini test etmek için bilinmeyen bir ortamı keşfetmesi ve ardından kendini yok etmesi gereken bir görevi simüle ettiler.

Robot, görevi sırasında sıcaklık okumalarını algılayabildi ve hatta araştırmacıları bu değişiklikler konusunda uyarabildi. Ayrıca bir UV lambasından gelen ışığı algılamak için fotodedektörler kullandı. Eriyen casus robot, görevini tamamlandığında 120 santigrat dereceye kadar ısıtılmış küçük bir sıcak plakaya hareket etti. Burada, UV ışığına maruz kalmanın ve ardından plakadan gelen ısının neden olduğu dönüşümü geçiren robot, eriyerek yağ gibi bir sıvıya dönüştü