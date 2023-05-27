Işıkla her şey mümkün

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:11

Aydınlatma deyip geçmemek gerekiyor. Gelişen teknolojilerle artık aydınlatma ile topraksız tarım yapılabiliyor, domateste verim 10 kat artırılabiliyor, kullanılan aydınlatma sistemleriyle tavuklar stresten uzaklaştırılabiliyor. Siber güvenlik için bile artık aydınlatma teknolojilerinden faydalanılıyor. Evlerde işyerlerinde artık alıştığımız tek bir aydınlatma sistemi de kullanılmıyor. Her odaya, günün her saatine, ruh haline, yaşanılan bölgeye göre de aydınlatma sistemleri farklılık gösteriyor.

Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi pazarı da hızlı büyütüyor. Alıştığımız geleneksel aydınlatma ürünleri piyasadan çıkarken yeni teknolojilere de hızla uyum sağlanıyor. Florasan lambalar yakın gelecekte Türkiye’de yasaklanacak. Üretimi şu anda yapılmıyor. Dünya aydınlatma pazarının hacmi 100 milyar dolar civarında. Türkiye’de pazar 1 milyar dolar büyüklüğe koşuyor.

KATLI SERALAR GELİYOR

Royal Philips’ten 2016’da ayrılarak bağımsız bir şirket olarak yoluna devam eden Philips Aydınlatma, 2018’de adını Signify olarak değiştirdi. 35’ten fazla markayı bünyesinde bulunduran, 70’ten fazla ülkede yaklaşık 38 bin çalışanı olan Signify’ın Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık, “Artık ışık sadece evdeki, işyerindeki, sokaktaki ışık değil, ışık ışığın ötesine geçti” dedi. Kırık, topraksız tarımdan, balıkçılığa, kümes hayvancılığından siber güveniliğe kadar birçok alanda fark yaratan teknolojiler geliştirdiklerini söyledi.

(Saner Kırık)



Kırık, “Artık şehir merkezlerinde katlı otoparklar gibi katlı seralar görebiliriz. Tavuklar ışığı bizim gördüğümüz gibi görmüyor, normal aydınlatmaları titreşen ışık olarak görüyorlar. Geliştirdiğimiz teknolojiyle tavuklar stres olmuyor. Balık çiftlikleri için geliştirilen aydınlatmalar sayesinde yemler daha dengeli dağıtılıyor. Domates senede bir kere hasat yapılıyor. Geliştirdiğimiz aydınlatma sisteminde verimi 10 kata kadar artırabiliyorsunuz. Güneşle birebir aynı simülasyonu veriyor ve ilaç da kullanılmıyor. Bu sistemi yeşillik yetiştirmek için de kullanıyoruz. Horticulture sistemimiz Türkiye’de Urla’da, UDA Tarım Şirketi tarafından kullanılıyor” dedi.

İŞYERİNDE SOĞUK BEYAZ KULLANIN

İnsanların aydınlatmada klasik ampullerin dışına çıktığını dile getiren Kırık, “Akıllı ev sistemlerine geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Philips Hue ampuller, cep telefonlarından kontrol imkânı sunuyor. Mesela yaşadığımız odada soft ışık kullanın. Buna sarıya yakın gün ışığı diyoruz. Çalıştığınız yerde soğuk beyaz kullanın, çünkü zinde tutar ve konsantrasyonu sağlar. Telvevizyon izlediğiniz yerde sıcak beyaz kullanın. Beyaz ışık serinlik, sarı ışık sıcaklık hissi verir” dedi.

