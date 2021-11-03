İsim değişikliğine giden Facebook Apple’ı hedef aldı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:30

İsim değişikliğine giderek şirketi yeniden yapılandıran Facebook çatı kuruluşuna Meta adını verdikten sonra Apple’ı hedef aldı.

Meta’nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sir Nick Clegg, Lizbon’da düzenlenen Web Summit teknoloji zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Video konferans aracılığıyla katıldığı etkinlikte konuşan Clegg, Apple’ın cihazlarındaki gizlilik ve mahremiyet kurallarını değiştirerek ticari dünyayı ele geçirdiğini söyledi. Apple, kullanıcılarının dijital reklam verenler tarafından takip edilmesini kullanıcının inisiyatifine bırakmıştı.

Clegg konferansta, “Bu eskiden bildiğimiz toprakları ele geçirme çabasıdır. Onlar popüler yazılımları aracılığıyla bunu gerçekleştiriyorlar” dedi. Clegg, Apple’ın hamlesini çifte standart olarak değerlendirdi.

-Sözcü