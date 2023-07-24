Bilgisayarda işlemleri ileri ve geri alma tuş kombinasyonları nedir?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:12

Windows işletim sistemi, kullanıcıların düzenledikleri dosyalarda ve yazdıkları metinlerde ileri ve geri alma işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağlayan kullanışlı kısayol tuşları sunuyor. Bu tuş kombinasyonları sayesinde kullanıcıların hatalarını düzeltmeleri ve işlemlerini geri alabilmelerine imkan sağlanıyor. İşte Windows bilgisayarlarda kullanılan ileri ve geri alma tuş kombinasyonları:

Geri almak için Ctrl + Z : Bu kısayol tuşu, son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. Eğer bir dosyayı silerseniz veya metin üzerinde bir değişiklik yaparsanız, Ctrl + Z tuşlarına basarak bu işlemi geri alabilirsiniz.

İleri almak için Ctrl + Y : Ctrl + Z tuşları ile geri aldığınız işlemi, tekrar ileri almak isterseniz Ctrl + Y tuşlarına basabilirsiniz.

Daha fazla geri alma adımı için Ctrl + Alt + Z: Eğer yapmış olduğunuz işlemleri daha fazla adımda geri almak istiyorsanız, Ctrl + Alt + Z tuşlarına basarak geri alma işlemini genişletebilirsiniz.

MAC BİLGİSAYARLARDA İLERİ VE GERİ ALMA TUŞ KOMBİNASYONLARI NEDİR?

Mac bilgisayarlarda da ileri ve geri alma işlemleri için kullanılan farklı kısayol tuşları mevcuttur.

Mac'te yer alan ileri ve geri alma tuş kombinasyonları şöyle:

Geri almak için Command + Z: Mac bilgisayarlarda geri alma işlemi için kullanılan kısayol tuşu Command + Z'dir. Bu tuşlara basarak son yapılan işlemi geri alabilirsiniz.

İleri almak için Command + Shift + Z: Eğer geri aldığınız bir işlemi tekrar ileri almak isterseniz, Command + Shift + Z tuşlarına basabilirsiniz.

Daha fazla geri alma adımı için Command + Shift + T: Mac bilgisayarınızda geri aldığınız işlemleri daha fazla adımda geri almak istiyorsanız, Command + Shift + T tuşlarına basarak geri alma işlemini genişletebilirsiniz.

Bu kısayol tuşları, hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetmelerini sağlar. İşletim sisteminize uygun tuş kombinasyonlarını kullanarak düzenleme işlemlerini daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz.