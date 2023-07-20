Windows oyun modu nasıl açılır? Windows oyun modu açılmalı mı?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:51

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:51

Dünya’da en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows birçok iş ve eğlence alanında kullanılıyor. Bu alanlardan biri olan oyunlar için özel olarak Windows performansı arttırmak için bazı optimizasyon ayarları sunuyor.

WINDOWS 10'DA OYUN MODU NASIL AÇILIR?

Oyun modu sayesinde oyunlarda aldığınız FPS değerini arttırabilirsiniz. Performans arttırmanın haricinde Windows oyun modu açıldığında bilgisayarınızdaki bildirimlerde sessize alınıyor. Bu sayede de oyun oynarken rahatsız edecek bir durum ile karşılaşmıyorsunuz.

Bu modu açmak için ilk önce klavyenizden 'Windows' tuşuna ve 'G' tuşuna aynı anda basın. Bu tuş kombinasyonunu yaptıktan sonra 'Oyun Çubuğu' menüsü açılacak. Buradan yapmanız gereken ise 'Ayarlar' bölümüne girmek.

Ayarlar bölümüne girdikten sonra 'Genel' sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan pencerede 'Oyun Modu' yazılı seçeneğin yanındaki onay kutusuna tıklayın.