Bilgisayar nasıl güncellenir? Windows nasıl güncellenir?

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:21

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:21

Birçok insan bilgisayarını satın aldıktan sonra ilk haliyle kullanmaya devam ediyor. Ancak Windows her ay yeni bir güncelleme ile sistemini daha da geliştiriyor. Hem özellik açısından hem de güvenlik açısından bu güncellemeleri yapmak bilgisayarınızın daha optimize ve hızlı çalışmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda Windows yeni ortaya çıkan güvenlik açıkları için de kullanıcılara güncelleme yapıyor. Yani güncelleme yapmayan bilgisayarlar savunmasız kalıyor.

Aynı zamanda sistem geliştirmeleri sayesinde bilgisayarların donanımları da daha az çalışarak istenilen performansı gösterebiliyor. Bu sayede de bilgisayarınızdaki donanımların yıpranması geciktiriliyor.

WINDOWS GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Windows Update (Güncelleme) yapmak için ilk önce bilgisayarınızın başlat bölümüne giriş yapın. Daha sonra bu bölümde bulunan arama yerine 'Windows Update Ayarları' yazıp klavyenizden 'Enter' tuşuna tıklayın. Açılan pencerede mevcut güncelleştirme bulunuyorsa 'Şimdi Yükle' butonu aktif olacaktır. Bu butona tıklayarak Windows'unuzun güncellemelerini indirebilirsiniz. İndirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Eğer güncelleştirmeler gözükmüyorsa 'Güncelleştirmeleri Denetle' seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladığınızda bir süre beklemeniz gerekiyor. Windows bilgisayarınızdaki eksik güncellemeleri tarayarak yazılımınızı geliştiriyor.

Bu yerde “İsteğe bağlı kalite güncelleştirmeleri mevcut” diye bir uyarı alıyorsanız bu güncellemeler bilgisayarınız için büyük önem arz etmiyor. Ancak bu başlık altında yer alan sistemlerden birinde sıkıntı yaşıyorsanız bu güncellemeleri de yapmanız gerekiyor.