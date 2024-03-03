İşletim sistemi yapay zeka olan bir telefon tanıtıldı

Üretken yapay zekayı telefonun her alanına yayan bir işletim sistemi, MWC'de gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:49
İşletim sistemi yapay zeka olan bir telefon tanıtıldı
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Mobile World Congress’te (MWC) Brain.ai ya da şirket ismiyle Brain Technologies’in tanıttığı ürün, yapay zekalı telefon kavramının hayatımıza girişini hızlandıracak gibi görünüyor. İşletim sistemi üzerine çalışan şirket, bunu tamamen üretken yapay zekaya entegre çalıştırmasıyla dikkat çekiyor.

ALIŞIK OLĞUMUZ TELEFON DENEYİMİ DEĞİL

Webtekno'da yer alan habere göre cihazı açtığınızda statik bir ekran duruyor karşınızda. Oradan sonra yapmak istediğiniz şeyi sesli veya yazılı komutla iletiyorsunuz. Örneğin yaptığı gösterimde şirketin CEO’su Jerry Yue, telefonu ilk açtığında ninesine hediye tavsiyesi istiyor. Telefon buna herhangi bir cevap vermiyor ve direkt olarak e-ticaret sonuçlarını önüne getiriyor. Gösterimde sadece Amazon linkleri görünse de Yue, ürün çıktığı zaman 7 binden fazla mağaza destekleyecek.

“Bu yapay zeka modelleri sizin kara kutunuz olacak.” diyerek güvenlik tarafına geçen Yue, herhangi bir öneri yaptığımızda bu öneriyi neden yaptığımızı bile size açıklayacağız diyerek kendini ifade etti. Ayrıca cihazda üçüncü parti uygulama olmaması da ilginç.

KULLANDIKÇA GELİŞİYOR

Siz arama yaptıkça, soru sordukça, hediye tavsiyesi istedikçe ve farklı şeyler danıştıkça Brain.ai size özel daha isabetli cevaplar verecek. En temelinde kendi modeline odaklanacak olan bu model, ihtiyaç duyduğu noktada doğru bilgiyi ulaştırabilmek için Google ve OpenAI gibi üçüncü parti üreticilerden bilgi alacak.

Kamera gibi konular hakkında, bu tür konular işletim sisteminin hangi cihaz üzerinde olacağına göre de değişeceğinden ve işletim sistemi demosunun gösterildiği cihaz da örnek olduğundan net bir şey söylemek zor. Telefonun, alışık olduğumuz görüntü oluşturma gibi işlemleri de yapabiliyor.

Son olarak yapay zeka işlemelerinin cihaz üzerinde yapılmadığını belirtelim. Bu da, işletim sistemine ev sahipliği yapacak cihazın ne kadar güçlü bağlantı özellikleri varsa yapay zeka işlerinin o kadar hızlı yürüyeceğini gösteriyor.

Cihazın işletim sistemi Android kernel üzerine kurulu olsa da telefondaki bildiğimiz Android işletim sisteminden çok farklı. Bunun ayrımını Huawei cihazlara bakınca da anlayabilirsiniz. Onlar da Android cihazlar fakat işletim sistemi konusunda alışık olduklarımızdan ayrılıyorlar.


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