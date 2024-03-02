Elon Musk, OpenAI CEO'suna "yapay zeka" davası açtı

Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:50
Elon Musk, OpenAI CEO'suna
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San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

'YAPAY ZEKANIN FAYDALI OLMASINDAN UZAKLAŞILDI'

OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde, ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarıldı.

Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi.

Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği vurgulanan dilekçede, OpenAI'nın Microsoft'un karını maksimuma çıkarmaya odaklanmasının anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.


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